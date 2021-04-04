«Чтобы гулял с ней утром»: Алена Водонаева готова выйти замуж в третий раз ради собаки

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева призналась, что согласна сказать в ЗАГСе «да» в третий раз, чтобы осуществить свое заветное желание.

В своем микроблоге Водонаева рассказала, что уже давно мечтает о собаке. Однако пушистый друг будет требовать от Алены много внимания и заботы, которых журналистка не может пообещать.

Знаменитость одна воспитывает сына Богдана, ведет несколько творческих проектов. А недавно открыла еще один салон красоты.

Алена подчеркнула, что когда-нибудь она все же приобретет четвероного приятеля. Для этого Водонаева готова даже выйти замуж:

«Я мечтаю о собаке. И когда-нибудь она у меня обязательно будет. Пока я не могу позволить себе такую ответственность. Для этого нужен муж. Чтобы гулял с ней утром и вечером и мыл ей лапы. Ну и еще, чтобы у мужа была огромная квартира. В Хамовниках».

Алена запечатлелась с собаками в качестве примера, каким может быть ее новый питомец. Для общения с пушистыми зверями Водонаева облачилась в трикотажный костюм цвета какао с молоком.

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