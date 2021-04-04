Крымская весна: 45-летняя Навка в узких джинсах села на одни качели с дочкой Надей

Олимпийская чемпионка в танцах на льду призналась, что она осталась в восторге от поездки.

Татьяна Навка в личном профиле поделилась с поклонниками свежими кадрами. Олимпийская чемпионка в танцах на льду вместе с дочкой Надей Песковой проводит весенний уикенд в Крыму. Фигуристка оделась для прогулки по погоде: она примерила клетчатую рубашку, поверх накинула жакет с вышивкой на карманах, дополнив лук узкими брюками и ботинками с мехом.

С дочкой Надей спортсменка села на одни качели, вспомнив детство. Олимпийская чемпионка не стала скрывать, что от поездки они получили массу приятных впечатлений. Несмотря на занятость, Татьяна Навка нашла время, чтобы отдохнуть с семьей в Крыму и осталась очень довольна мини-отпуском.

«Посетили рыболовное хозяйство, вкусно пообедали и соединились с природой!! В общем получили колоссальное удовольствие», — отметила Татьяна.

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