Мамин ангелочек: Лиза Галкина в шифоновой косынке и пудровом пальто позировала с братиком Гарри

Муж Примадонны не раз говорили, что их с Аллой дочка растет модницей.

Лизу Галкину поклонники Примадонны не раз называли маминым ангелочком и все из-за лучистой светлой улыбки девочки и белокурых локонов. А вот шоумен Максим Галкин признается, что их с Аллой дочка растет модницей. Девочка, как впрочем и ее братик Гарри, бегло говорит по французски, музицирует, любит рисовать, танцевать, петь и устраивать показ мод. Стильных нарядов в детском гардеробе Лизы — огромное множество. Платьям и всевозможным трендовым лукам малышки позавидовали бы и девочки-подростки.

На одном из памятных снимков, который шоумен Максим Галкин публиковал в личном профиле Лиза позировала в пудровом пальто, поверх платья. Ее лук дополнили белые плотные колготки, ботинки с алыми шнурками, а голову малышка покрыла шифоновой косынкой. В руках девочка держала веточку вербы. Рядом с ней позировал братик Гарри.

Муж Примадонны заверял, что их дети очень дружны и неразлучны. Они все делают вместе. Вот и в первый класс малыши тоже пошли вдвоем. К школе они уже научились читать, считать и писать. А вот к компьютеру и планшетам Алла Пугачева детей долго не подпускала, считая, что всю информацию малыши должны черпать из семьи.

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