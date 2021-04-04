«Благодарю каждого за поддержку»: Ани Лорак получила премию «Прорыв года Best 2021»

Исполнительница Ани Лорак похвасталась новой статуэткой, которую поставит к остальным своим музыкальным наградам. Об этом артистка рассказала в личном микроблоге.

Знаменитость отметилась на престижной премии «Прорыв года Best 2021». Лорак пришла на торжественную церемонию в черном глянцевом мешковатом наряде. К брючному костюму певица подобрала полукруглые посеребренные серьги.

Исполнительница отметила, что стала первой в одной из номинаций музыкального конкурса:

««Певица года» по версии премии «Прорыв года Best 2021» от журнала Moda topical. Благодарю каждого за поддержку и внимание к моему творчеству. Безумно приятно получать такие награды».

Напомним, артистка Зара тоже стала номинанткой данной премии. Знаменитость была награждена за лучший альбом года.

Поклонники Лорак восхитились фэшн-образом кумира. Также они отметили, что певица заслуженно получила премию.

«Вы достойны этой награды, как никто другой», «Невероятно гордимся вами, Каролин!», «Поздравляю, Вас! Вы достойны этого звания! Гордимся Вами! Лучшая Дива», «Красотка» «Прекрасная! Дальше — больше, мы — с Вами!», — написали фанаты Лорак в комментариях под фото.

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