«Пап, я умею говорить по-лягушачьи»: Лиза Галкина в модных джинсах палаццо предстала в игровой

Дочка Аллы Пугачевой в очередной раз смогла удивить отца своей находчивостью и изобретательностью.

Максим Галкин не скрывает, что их с Аллой дочка растет очень смышленой и любознательной. Девочка придумала новую забаву, в очередной раз удивив отца смекалкой и изобретательностью. Лиза спрятала за спину музыкальную игрушку и претворилась, что научилась первоклассно квакать, чем привела отца в недоумение. При этом муж Примадонны запечатлел, как его дочка удобно расположилась на полу в игровой. Вот только ее братика Гарри рядом не оказалось.

Шоумен не раз говорил, что Лиза у них не только модница, но и большая проказница. Даже дома девочка ходит в исключительно модных луках. Дочка Аллы Пугачевой примерила простую белую футболку и джинсы палаццо с широкими штанинами. Ее домашний аутфит дополнили кипенно-белые кроссовки.

«Пап, я умею говорить по-лягушачьи! Посмотри!!» — схитрила дочка Пугачевой. «А как ты это делаешь?!» — засомневался Максим. «А я ничего не делаю», — со смехом подметила Лиза, пряча за спиной поющую игрушку, с записью разных мелодий и кваканья.

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