После вторых родов: 39-летняя Арнтгольц в брюках-дудочках подчеркнула постройневшую фигуру

Жена Марка Богатырева уже вышла из декретного отпуска. И вернулась на съемочную площадку программы «Жди меня».

В беседе с поклонниками в Stories микроблога Татьяна Арнтгольц призналась, что не стала засиживаться в декретном отпуске. Актриса вернулась на съемочную площадку программы «Жди меня», где она выступает соведущей Александра Лазарева-младшего. Заботиться о новорожденном сынишке Даниле теледиве помогает ее муж Марк Богатырев и 11-летняя дочка Маша.

К слову, сестры-близняшки Ольга и Татьяна Арнтгольц родили сыновей с разницей в двадцать дней. Обе актрисы снова стали мамами в этом году. Для Ольги это уже третий ребенок — у нее есть дочка Анна, старший сын Аким и младший — Левушка.

По словам Татьяны, ее старшая дочка Маша прекрасно ладит с отчимом. У них очень трогательные добрые отношения. К тому же, Мария частый гость в доме отца. Девочка по выходным навещает Ивана Жидкова и братика Степу. Его актеру подарила экс-возлюбленная модель Лилия Соловьева.

На съемочной площадке, свежим закулисным кадром Татьяна делилась в микроблоге, она предстала в алом брючном костюме, состоящем из приталенного жакета и брюк-дудочек. К луку актриса подобрала нюдовые сливочные туфли-лодочки на шпильке. Таким образом, Арнтгольц подчеркнула постройневшую после вторых родов фигуру.

«Талия уменьшилась вдвое», «Всего месяц назад стала мамой и уже в кадре! Потрясающе», «И как только вам удается так выглядеть», «А с кем сыночек остался?! Нашли няню?! Или у вас папа в декрете», «Чудо!», «Такая стройная», — пишут фолловеры.

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