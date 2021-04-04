«Я хочу тебя знать»: Катерина Шпица поздравила мужа с днем рождения

Актриса Катерина Шпица разместила в личном микроблоге несколько семейных снимков, а также признание в любви мужу в день его рождения.

Напомним, недавно исполнительница главных ролей в фильмах «Пятница» и «Экипаж» вышла замуж за генерального директора сети фитнес-клубов Руслана Панова. Мужчина сделал предложение возлюбленной прямо на сцене театра на глазах у зрителей Шпицы.

Катерина отметили медовый месяц на горнолыжном курорте. Оттуда пара привезла море положительных эмоций, навыки катания на сноуборде, а еще фото на снежных склонах. Именно ими поделилась артистка.

Катерина в ярких костюмах повеселилась с мужем и сыном от первого брака — Германом Адаевым. Шпица похвасталась счастливыми лицами близких людей, а также рассказала о важном событии в ее жизни. Недавно Руслан отметил свой день рождения.

«В нашем союзе «делать» и «говорить» находятся в гармоничном балансе. Но на публику я коротко. Для меня среди прочего важный атрибут любви- желание знать человека. Я хочу тебя знать. С днем рождения!», — написала Катерина трогательные слова для мужа.

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