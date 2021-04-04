«Любим и скучаем»: Юдашкина нежно поздравила старшего внука с днем его рождения

Жена российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина трогательно поздравила своего старшего внука с днем рождения. Мальчик живет вместе с мамой Галиной, дочкой известной пары, папой Петром Максаковым и братом Аркашей в Гонконге.

Увы, дедушка и бабушка видят родственников гораздо реже, чем им хотелось бы. Эта эмоция довольно прозрачно прослеживается в поздравлении, которое супруга российского Пьера Кардена написала в личном блоге.

«Толечка! Поздравляю с твоим маленьким юбилеем, 5 лет! Пусть в твоей жизни будет много интересных приключений детства, пусть будет благополучной твоя дорога! Учись всему и всегда! Мы все тебя очень любим и скучаем! С днем рождения! Вы оба наши любимые мальчики! Берегите друг друга!» — обратилась к внукам Марина.

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