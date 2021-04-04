«Вижу коробочку с кольцом»: Анна Хилькевич рассказала трогательную историю предложения руки и сердца

Актриса Анна Хилькевич разместила на своей страничке подробности одного из самых романтических событий своей жизни.

Знаменитость рассказала, как ее муж — предприниматель Артур Волков — сделал предложение Анне. Артистка отметила, что возлюбленный захотел связать свою жизнь с Хилькевич почти семь лет назад. Торжественный момент произошел в один из дней рождения девушки.

«С тогда еще парнем Артуром полетели отдыхать на Мальдивы. Утро, день моего рождения, 15.10.2014. Я открываю глаза и вижу, как Арчи тихонько прокрадывается мимо кровати к балкону. Понимая, что он готовит мне сюрприз, я решила не ломать его план и поспать подольше», — вспомнила Анна.

Хилькевич добавила, что Волков позвал проснувшуюся избранницу на праздничный завтрак. Именно там мужчина призналася в сильных чувствах к актрисе.

«Я сажусь и вижу перед тарелки, накрытые большими крышками полусферами, поднимаю свою и вижу коробочку с кольцом. Он встает и говорит: «Милая, мне с тобой так хорошо! Я хочу прожить с тобой всю жизнь. Ты выйдешь за меня?»», — заявила Анна.

Знаменитость подчеркнула, что в тот момент, когда она сказала заветное «да», на крышу их виллы сел аист. Хилькевич сразу поняла, что ее выбор судьбоносный.

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