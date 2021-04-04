Стильно и нежно: Темникова предстала на Мальдивах в безразмерном костюме оттенка миндального молока

Звезда решила отдохнуть от концертных нарядов и выбрала в отпуске расслабленный стиль.

В этом году Мальдивы пользуются необычайной популярностью у отечественных звезд. Причина этого кроется не только в комфортности места, но и в малом выборе курортов, принимающих туристов в период пандемии.

На островах, к примеру, накануне отметились Мишель Серова, дочь музыканта Александра Серова, и блогер Айза Анохина. Также не обошла стороной райское местечко и Елена Темникова.

Как и многие артисты, певица решила отказаться в отпуске от заметного макияжа, сложной укладки и ярких нарядов, выбрав расслабленный, практически домашний, стиль.

На завтрак знаменитая брюнетка выходит в белоснежном хлопчатобумажном халате, а отдыхает возле виллы в пижамном костюме оверсайз оттенка миндального молока.

Отметим, что Елена остановилась в пятизвездочном отеле со своим спа-комплексом, оздоровительным центром, бассейном и фитнес-центром, где стоимость проживания для двоих начинается примерно со 150 тысяч рублей в сутки.

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