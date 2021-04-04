«Красиво»: Орбакайте в компании внучки Пугачевой отметилась на самой извилистой улице Сан-Франциско

Кристина Орбакайте уже много лет назад переехала в США, где она встретила своего мужа бизнесмена Михаила Земцова и родила дочь Клаву. Звезда живет в двух городах Америки сразу, ориентируясь на погоду, настроение и учебный процесс дочери: в Нью-Йорке и Майами.

Но недавно артистка в сопровождении наследницы и супруга наведалась в Москву, навестив мать Аллу Пугачеву, младшую сестренку Лизу и брата Гарри. Кроме того, звезда участвовала в театральных постановках. В настоящий момент дочь Примадонны вернулась в Штаты, ненадолго задержавшись в Сан-Франциско.

Город встретил знаменитую блондинку хорошей погодой и солнцем, и она с удовольствием совершила прогулку на авто со своими близкими по его извилистым улочкам. Одну из них Кристина назвала «самой интересной и извилистой».

«Мама, правда красиво?» — восхитилась видами вокруг внучка Аллы Пугачевой. «Отлично!» — ответила Клаве Орбакайте.

Кадрами с городскими пейзажами певица поделилась в своем Instagram.

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