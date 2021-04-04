«Ждем и надеемся»: Тарасова трогательно поздравила Заворотнюк с 50-летием

Заслуженный тренер СССР, мастер спорта по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась в личном блоге к актрисе Анастасии Заворотнюк. Как известно, звезда сериала «Бедная Настя» тяжело больна раком и уже давно не появляется на публике.

«Настя, дорогая наша! С юбилеем! Здоровья, здоровья и здоровья желаем тебе. Любим вас с Петей, ждем и надеемся!» — написала спортсменка в личном блоге.

Ранее в Сети обратилась к маме дочь Анастасии Анна. «С днем рождения, моя самая любимая мамочка. Ты мой самый яркий свет», — написала девушка в своем Instagram, обнародовав фото из семейного архива.

Наследница актрисы всегда болезненно реагирует на расспросы своих фолловеров о матери, она просит проявлять корректность по отношению к ее семье и лишний раз не беспокоить. Анна подтвердила, что ее родительница находится в очень сложном состоянии. Но она и все близкие надеются на выздоровление женщины.

Напомним, кроме Анны у Анастасии Заворотнюк есть еще маленькая дочка Мила от третьего мужа фигуриста Петра Чернышева, а также сын Майкл от второго супруга бизнесмена Дмитрия Стрюкова.

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