Дорого-богато: Мишель Серова в ультрамариновой юбке в пол отметила день рождения на Мальдивах

Наследнице известного музыканта Александра Серова Мишель исполнилось 28 лет. Свой день рождения девушка отправилась отдыхать на Мальдивы вместе с супругом Романом.
«Прекрасный день рождения! Спасибо, любимый муж, за такие эмоции!» — с восторгом написала Мишель в личном блоге.
В свой праздник Мишель облачилась в длинную юбку в пол яркого ультрамаринового цвета, сочетав ее с кипенно-белой блузой с воланами и вырезами в области плеч. Она призналась, что хоть ей и исполнилось 28 лет, у нее по-прежнему сохранилось мироощущение 25-летней.
Напомним, наследница Александра Серова сделала его в прошлом году дедушкой, родив дочку Мию. По словам девушки, музыкант души не чает в малышке, считая ее «леди номер один» в своей жизни.