С эффектом мерцания: Ольга Бузова в трендовой куртке-баллоне устроила танцы на улице

Тренд на дутые куртки-баллоны в этом сезоне поддержали многочисленные отечественные звезды. Одной из первый моду подхватила Екатерина Климова, которая приобрела объемную модель зеленого цвета еще по холодам. Отметим, что этот оттенок стал настоящим хитом весны.

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала заметил, что сам не удержался и приобрел актуальную рубашку в популярном тоне. Эвелина Хромченко добавила, что наиболее трендовыми считаются разбеленные оттенки зеленого, такие как «нежная мята» и «нежная липа». Также пользуется популярностью тон «груша».

После Екатерины Климовой в трендовой куртке-баллоне появились на публике также Наталья Подольская и Маша Горбань. Известная модница Ольга Бузова тоже не осталась в стороне, засветившись на улицах Москвы в мерцающей модели цвета капучино. Артистка записала на прогулке ролик для своего TikTok, устроив танцы под собственных хит «Новые люди, старые ошибки». Напомним, песню звезда исполнила с Аней Покров.

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