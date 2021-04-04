На стиле: Чехова в жакете с принтом «гусиная лапка» и с сумкой Louis Vuitton улетела в Майами

Ведущая решила отдохнуть в месте, где нет карантинных мер.

Анфиса Чехова, прихватив три чемодана и одну объемную сумку Louis Vuitton, улетела бизнес-классом в Майами. Ведущая заметила, что полет в 12 часов не сильно ее напряг, поскольку она приобрела очень комфортное место на самолете, где можно было удобно спать всю дорогу, укрывшись уютным теплым пледом.

В Калифорнии звезда арендовала гостиницу на побережье с видом на море. И, хотя Америка встретила теледиву довольно облачной погодой, испортить ей настроение было невозможно. Чехова предвкушала прекрасный отпуск без карантинных мер. Именно этот фактор стал основополагающим при выборе места отдыха.

«В Майами жизнь бурлит и бьется фонтаном, а к тому же жара, океан и вольный ветер», — похвасталась Анфиса в личном блоге.

Отметим, что в путь знаменитая брюнетка отправилась в актуальном жакете с принтом «гусиная лапка». Моду на него впервые ввела среди женщин Коко Шанель. Сейчас эта клетка переживает новую волну популярности, о чем ранее на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказывала Эвелина Хромченко.

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