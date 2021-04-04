По моде: Айза прогулялась на Мальдивах в кроссовках-хинкали от Канье Уэста

Ранее об этой обуви оставил свой отзыв Александр Рогов на собственном шоу.

Необычного дизайна кроссовки-хинкали Yeezy от Канье Уэста постепенно завоевывают сердца российских звезд. О неординарной обуви, которая представляет собой симбиоз носков и зубчатой подошвы, на своем YouTube-шоу «Шок-контент» высказался известный стилист Александр Рогов.

«Это суперудобно! Вообще на ноге не ощущается!» — восхитился эксперт, примерив сникерсы.

По его словам, это отличный вариант для тех, кто точно знает, что ему предстоит непростой день на ногах. Также ведущему понравился неординарный дизайн обуви. Он отметил, что рэпер с каждой новой коллекцией становится смелее в стилевых решениях.

Блогер и рэп-исполнительница Айза тоже не удержалась и приобрела трендовую вещицу. В кроссовках-хинкали звезда отметилась на Мальдивах. С ними звезда составила лук в белых тонах, примерив юбку-плиссе выше колен и лонгслив оверсайз с красным принтом-граффити.

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