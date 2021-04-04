В цвете экрю: Кристина Асмус в А-силуэтном платье с рукавами бишоп отметилась на вечеринке

Кристина Асмус появилась на тематической вечеринке в стиле сериала «Острые козырьки». Дресс-код мероприятия предполагал соответствие стилю 20-х годов.

Звезда фильма «Текст» облачилась в шелковое А-силуэтное платье оттенка экрю с множеством пуговиц длины миди и рукавами бишоп, которые, к слову, в настоящий момент переживают новую волну популярности. Актриса украсила плечи боа из натурального меха, а на ноги надела изящные туфельки с острым мысом.

«Как много людей сказали, что 20-е годы — это прям мое!» — подписала она снимок в образе в личном блоге.

Артистка сообщила, что закончила сниматься в фильме «Декабрь», где повествуется о событиях как раз этого периода времени.

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