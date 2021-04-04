В модном оттенке: Валерия вслед за Кристиной Асмус вышла в свет в платье с рукавами-окороками

Певица Валерия пришла на вечеринку, посвященную дню рождения мужа Иосифа Пригожина в платье, которое сочетало в себе сразу несколько модных трендов. В частности, наряд оказался сшит из актуальной ткани желтого цвета. Именно его наряду с серым Институт цвета Pantone назвал тоном этого года.

Кроме того, облачение имело модный цветочный принт и крой – с рукавами-окороками. По мнению Эвелины Хромченко, такие платья всегда выглядят нарядно, кроме того, способны отвлечь от некоторых недостатков фигуры, например, от излишне широких бедер. Однако дамам со спортивной фигурой и выраженными плечами она советовала отказаться от трендовой вещи, которая поставит ненужный акцент на недостатке.

Тренд на рукава-окорока уже поддержали такие отечественные звезды, как Кристина Асмус, Наталья Подольская, Ольга Бузова.

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