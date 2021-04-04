Как советовала Хромченко: Кудрявцева поддержала тренд на шелк, представ в костюме цвета маренго

Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале рассказала о неожиданном интересе дизайнеров одежды в этом сезоне к дорогим тканям. Взоры модельеров в настоящий момент прикованы к таким материалам, как шелк, парча, бархат, гобелен с золотым или серебристым шитьем и жаккард.

«Все, что касается имперского и царского размаха на подиумах нынешнего сезона представлено крайне ярко», – сказала стилист.

Это своеобразный отзвук периода самоизоляции. С одной стороны, многие женщины окончательно и бесповоротно переоделись в спортивные и практически домашние костюмы, миксуя их для выхода на люди с классическими и даже гламурными вещами. А с другой, немало нашлось и тех дам, которым порядком надоела обыденность и захотелось чего-то необычно-праздничного. И именно тут роскошь тканей пришла на помощь.

Лера Кудрявцева смогла соединить в своем образе для шоу НТВ «Звезды сошлись» оба модных направления. Она выбрала костюм довольно расслабленного кроя, напоминающего пижамный. В то же время, наряд оказался сшит из дорогой шелковой ткани изысканного оттенка маренго.

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