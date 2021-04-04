Американская дочь: Сергей Жуков показал редкое фото 20-летней наследницы от первого брака

44-летний артист Сергей Жуков – счастливый отец четырех детей, двух дочек и двоих сыновей. При этом младших наследников музыканта Нику, Мирона и Энджела от Регины Бурд частенько можно увидеть на свежих фото в социальных сетях. А вот о старшей дочери слышно немного.

Дело в том, что Саша уже много лет живет в США вместе со своей мамой Еленой Добындо, первой женой Сергея Жукова. Этот брак продлился с 2000-го года по 2005-й, и сразу после его распада экс-избранница звезды эмигрировала в Америку. Однако артист никогда не забывал о своей дочери, поддерживая с ней связь. Вот и на этот раз, в день ее рождения он поспешил сказать множество теплых слов в личном блоге.

«Сашенька! Доченька! 20 лет! Пытаюсь проснуться, но я не сплю… 20 лет! Пытаюсь понять, как? Неужели? Почему? Зачем так быстро летит время? Но ответа на эти вопросы нет и не будет. Есть только одно, неподвластное времени обстоятельство — моя безусловная любовь к тебе все эти 20 лет! Сашенька, где бы ты не находилась, знай, что никакие расстояния не могут помешать папе — любить и чувствовать своего ребенка…Я скучаю, я тебя люблю и хочу, чтобы ты знала, что вся наша семья, все твои братья, сестра, бабушка, все мы очень ждем нашей скорой встречи! Я поздравляю тебя с днем рождения и посылаю тебе самые невероятные волны любви, добра и счастья! Пусть у тебя всего этого будет в избытке! Ты удивительная и волшебная! Ты делаешь меня счастливее с каждым днем! Жду тебя и уже совсем скоро мы все тебя обнимем в Москве! А пока, пусть пожеланий океан, с тобой разделит Новый Орлеан. С днем рождения, любимая!» — написал Жуков в Instagram.

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