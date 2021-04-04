«Позитивно, эмоционально!»: Киркоров отметился в парке аттракционов с детьми и Реввой

Филипп Киркоров – большой любитель аттракционов, на каком бы краю света он ни был, музыкант практически всегда старается исследовать местные развлечения в парках. В московском «Острове мечты» певец появлялся с детьми уже не раз. Но сейчас он предстал с целой компанией.

Кроме дочки Аллы-Виктории и сына Мартина, с королем российской эстрады отметились: артист Александр Ревва с наследницей Алисой, сын оперной дивы Анны Нетребко Тьяго, а также юная блогерша Настя Лайк.

В Instagram Филипп Киркоров поделился фотографиями и видео, сделанными в парке.

«Выходной в кругу семьи и друзей. Всегда позитивно, эмоционально, экстремально!» — подписал он обнародованные кадры.

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