«Милота дня»: Рудковская запечатлела, как шестимесячный сын Плющенко играет с собакой

Яна Рудковская с гордостью называет себя многодетной мамой. От прошлых отношений у нее есть сыновья Андрей и Николай ( старшего она усыновила, — Прим. ред.), а мужу Евгению Плющенко она родила еще одного сына Александра. Продюсер не скрывала, что они с мужем мечтают о дочке. Два года назад они пытались завести еще одного малыша. Но в итоге наследника для них выносила суррогатная мать. Осенью 2020 года у них родился сын Арсений.

По словам Яны, они не намерены на этом останавливаться. Супруги планируют еще одно пополнение в семье. Пока светская львица нянчиться с шестимесячным сыном. Примечательно, что она не стала уходить в декретный отпуск. блондинка ездит в офис и посещает светские рауты, а свободное время посвящает ребенку. Рудковская 3 апреля решила поделиться трогательными кадрами. Сначала она запечатлела малыша в полосатом комбинезоне цвета «Тиффани», который играл с собакой.

«Милота дня — Сеня и Панчо», — заявила Рудковская.

Потом она подловила крохотного сына на руках у Плющенко. Фигурист любит уделять время наследнику. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Арсений подрос.

«Яночка это такая милота, красавчики», «Какая прелесть», «Такой милый! Щеки Арсюши», «Еще один фигурист растет! Здоровья вам и вашим детям», «Ох какой пупсик, папин сыночек», «Невозможная прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

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