«Я идеальный отец»: Шепелев поделился редким фото со своим подросшим сыном и дочкой Тулуповой

Дмитрий Шепелев около трех лет назад стал встречаться с Екатериной Тулуповой. Свой роман телеведущий скрывал длительное время. Как известно, раньше он жил в гражданском браке с Жанной Фриске. Они так и не сыграли свадьбу, так как певица заболела. Девушка родила сына Платона, а потом она почти все силы тратила на лечение рака, но не смогла победить болезнь. После смерти возлюбленной Дмитрий взял на себя все заботы о сыне.

Минувшей зимой он всех удивил, когда объявил, что его новая избранница беременна. У Екатерины есть дочка Лидия от прошлых отношений. А недавно она стала мамой во второй раз. Девушка подарила телеведущему сына. Трогательным фото из роддома поделился сам Дмитрий. Теперь они выбирают имя для крохи. Им нравятся имена Матвей и Лев. Как оказалось, Шепелев соскучился по поездкам. 3 апреля он поделился редким фото, на котором запечатлен с сыном и падчерицей. Они сидели на «банане».

«Мне иногда очень щедро пишут, что я хороший отец. Возможно, что так. Интересно, что думают об этом мои дети? Они-то считают меня хорошим отцом? Время покажет. Судя по этой фотографии — я идеальный отец — по просьбе детей я даже согласился пройти этот унизительный аттракцион катания на банане. Ничего позорнее в моей жизни не было — это видно по моей позе на снимке. Я поклялся никогда больше этого не повторять. А мелкие были счастливы. Скучаю по путешествиям. Уверен, как и все», — поделился телеведущий.

Поклонники отметили, что считают Дмитрия хорошим папой. При этом многие отметили, что радо детей можно согласиться на многие вещи, даже которые не нравятся. «Я думаю с детьми главное это безусловное принятие и любовь», «Где ж это видано, чтобы „банан“ так человека унижал!», «Главное, что дети счастливы!! А для счастья детей и еще раз на этот банан сядешь», «Платон такой большой», — прокомментировали пост подписчики.

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