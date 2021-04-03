«Ты мой самый яркий свет»: дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к матери в день ее 50-летия

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram обратилась к своей матери, которой 3 апреля исполнилось 50 лет. Она поделилась совместным снимком с родительницей из автомобиля.

«С днем рождения, моя самая любимая мамочка. Ты мой самый яркий свет». Анна Заворотнюк

Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже почти два года борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Никто давно не видел, как сегодня выглядит звездная актриса. Она находится, по предварительным данным, в своем загородном особняке в деревне Крекшино в Подмосковье. Рядом с ней ее самые близкие люди — любящий муж и мать.

Добавим, что вся страна уже больше года буквально молится за здоровье своей любимицы. В соцсетях даже появилась группа поддержки Анастасии Заворотнюк. В ней очень тепло поздравили актрису с 50-летием, пожелав здоровья, удачи и счастья в личной жизни.

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