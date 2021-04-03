Находится в больнице уже вторую неделю: госпитализирован 88-летний отец Киркорова

Пародист Александр Матвеев сообщил, что отец поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова 88-летний Бедрос находится в больнице. При этом он заверил, что его здоровью ничто не угрожает.

«Бедрос находится в больнице уже вторую неделю. Но поводов для беспокойства нет – он просто лег на очередное обследование, ну и подлечиться немного. Все-таки возраст серьезный и надо позаботиться о своем состоянии». Александр Матвеев

Как отметил Матвеев, Бедрос Киркоров в последние годы тщательно следит за своим состоянием здоровья. Он находится в центре имени Вишневского. В клинику из-за карантина никого не пускают. К артисту не могут попасть даже сын и жена. По словам Матвеева, он чуть ли не в ежедневном режиме звонит Бедросу Киркорову. Музыкант проходит процедуры, общается с медсестрами и смотрит шоу «Маска», где его сын является предателем жюри. Матвеев заверил, что Бедрос в клинике стал душой компании, к которому тянутся люди, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Бедрос Киркоров ранее перенес коронавирус. Одно время он даже находился в реанимации. К счастью, все обошлось и он достаточно быстро вернулся домой к своим родным.

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