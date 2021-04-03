«Тройные прыжки ей уже не кажутся сложными»: Сотникова посоветовала Трусовой обратиться к психологу

Как отметила олимпийская чемпионка, она не сомневалась, что фигуристка будет на подиуме на чемпионате мира.

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова заявила, что не сомневалась в попадании на пьедестал фигуристки Александры Трусовой после ее неудачной короткой программы на чемпионате мира. Как отметила звезда, Трусова завалила первый прокат прежде всего из-за психологии.

«Не секрет, что четверные Саша прыгает даже без разминки. Однако в короткой они под запретом. А тройные ей, наверное, уже не кажутся сложными. Но их тоже надо тренировать, ведь в воздухе все по-другому ощущается». Аделина Сотникова

По словам Сотниковой, на лед надо выходить, отключив все эмоции. Не следует поддаваться внешнему давлению. Также Трусовой надо, как думает Сотникова, поработать с психологом. Это добавит ей спокойствия и уравновешенности. Как отметила Сотникова, впереди фигуристок ждет олимпийский сезон. Вчерашние юниорки будут наступать на пятки лидерам, потому что все захотят попасть на главный старт четырехлетия, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александра Трусова смогла с 12 места в короткой программе подняться на третью строчку и стать бронзовым призером мирового первенства. В последнее время ходят слухи, что фигуристка может вернуться в группу к Этери Тутберидзе.

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