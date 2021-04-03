«Крымское утро!»: Навка прогулялась по Ялте в клетчатой розовой рубахе и черных скинни

С наступлением весны многие звезды, истосковавшись по теплу, захотели больше солнышка. Например, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук с дочкой поспешили в Испанию, где уже вовсю радуются по-настоящему весенней погоде.

Оправилась навстречу теплу и солнцу Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выбрала для отдыха Крым и поделилась с подписчиками в Instagram солнечным снимком, где она прогуливается по Ялте.

«Доброе Крымское утро!», — подписала снимок артистка.

Для прогулки по городу Навка выбрала совершенно летний наряд. Она облачилась в футболку и черные скинни, поверх накинула клетчатую розовую рубаху оверсайз, подчеркнув талию поясной сумкой Gucci. Поклонники оценили теплое фото любимицы.

«Прекрасная!», «Это уже весна в Крыму!?», «Хорошего отдыха и наслаждения крымской природой», «Человек, который много работает достоин на хороший отдых!», «Шикарная женщина!», «Красотка! Умничка! Обожаю и уважаю», «Лето!», — пишут в комметариях.

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