Продюсер «Холостяка» рассказал, может ли Тимати закрыть шоу

Продюсер Армен Оганян ответил на вопрос, может ли рэпер Тимати закрыть своим волевым решением шоу «Холостяк». Ранее музыкант, то ли в шутку, то ли всерьез обронил фразу, что «удаляет выпуск и закрывает проект». Это его странное заявление вызвало широкий общественный резонанс среди фанатов проекта.

«Если обратиться к тому, что произносил Тимур, он говорил, что удаляет выпуск, закрывает проект. Это была ирония над собой же. Естественно, проект не может быть закрыт. Ведь все те же ресурсы, которые писали, что он ради хайпа закрывает проект, до этого написали, что съемки «Холостяка» завершены». Армен Оганян

Как отметил Оганян, нельзя даже в теории закрыто проект, съемки которого уже закончены. По его мнению, все адекватные люди понимают, что нельзя закрыть то, что уже снято, сообщает портал momenty.org.

Напомним, что шоу «Холостяк» с успехом идет на канале ТНТ уже на протяжении нескольких недель. За сердце рэпера борются красотки со всей России. Кто покорит музыканта — открытый вопрос.

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