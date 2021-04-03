«Она поет своим тембром»: Караулова уверена, что знает настоящее имя певицы в костюме Змеи на шоу «Маска»

Накануне нового выпуска шоу «Маска» на НТВ ведущий проекта Вячеслав Макаров пригласил экс-участницу первого сезона конкурса Юлианну Караулову. Девушка выступила в качестве специального гостя в костюме Зайки, и после ее песни сразу же раскрыла свою личность. Девушка призналась, что ей очень понравилась идея шоу, и сейчас она является его настоящей поклонницей.

На вопрос о том, кто из звезд может скрываться под той или иной маской, Караулова однозначно дала ответ, что Змеей на проекте является экс-солистка группы «Инь-Янь».

«Это Паршута», — заявила Караулова. – «У нее очень хорошее чувство юмора, она классно поет, она очень пластичная, и здесь она поет своим тембром. Я уверена, что это она участвует в этом шоу».

Певица рассказала, что Паршута участвовала в «Фабрике звезд», и Змея в одной из подсказок намекнула об этом. «Это точно не Лобода, это точно не Гагарина», — прошлась по версиям жюри звезда.

Ведущий шоу разоткровенничался – он тоже все больше склоняется к версии с Паршутой.

«Я же все «Фабрики звезд» смотрел и очень активно слушал песни группы «Инь Янь». И именно после этого выступления (в седьмом выпуске Змея исполнила песню «Я не могу без тебя» Валерия Меладзе — прим.ред.) я отчетливо слышу Юлию Паршуту. Если послушать песню «Инь-Янь» «Камикадзе», и партию Юли Паршуты, это точно она», — считает Макаров.

Кстати, у членов жюри тоже есть версия с Паршутой. Кроме того, ранее Филипп Киркоров был убежден, что в маске – Екатерина Варнава.

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