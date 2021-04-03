«Впереди в жизни очень много смыслов и красок»: какие слова сказали фанаты на 50-летие Заворотнюк

В группе поддержки Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось трогательное до слез поздравление актрисы с 50-летием. Как отметили поклонники, они хотят, чтобы их любимая актриса еще много-много лет принимала самые искренние поздравления. Чтобы ей дарили охапки цветов и море любви. Чтобы сама она радовалась успехам маленькой дочки и каждому дню рядом с близкими.

Как заметила фанаты, Анастасия Заворотнюк — сильная, мудрая, яркая, неповторимая, влюбившая в себя огромное количество людей, умеющая согревать теплом и радостью других женщина.

«Дарящая нам всем столько красоты и добра. Пусть сегодня откликнутся сотни сердец и просто от души пожелают что-то очень хорошее. Пусть каждый день прибавляет здоровья и сил, и сбывается самая главная мечта. Потому что впереди в жизни еще очень много смыслов и красок! С Днем рождения, наша дорогая и любимая Настя!» Фанаты Анастасии Заворотнюк

«С днем рождения. Очень соскучились по вам», «Главное вам здоровья крепкого», «Здоровья, счастья и любви», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже почти два года борется с тяжелым заболеванием. Никто за это время не видел актрису. Она находится в своем загородном доме в поселке Крекшино и перестала контактировать с внешним миром. Близкие окружили ее вниманием и заботой.

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