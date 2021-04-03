«Выбирает высшее руководство канала»: продюсер Оганян объяснил, почему «холостяком» сделали Тимати

Как он отметил, авторы могут только предложить главного героя.

Продюсер шоу «Холостяк» на канале ТНТ Армен Оганян объяснил, почему главным героем рейтингового проекта стал в итоге рэпер Тимати, а не кто-то другой из звезд. По его словам, авторы не выбирают основного участника. Они могут только его предлагать.

«Выбирает высшее руководство канала, в том числе. Потому что человек не просто герой проекта, он становится лицом канала». Армен Оганян

Как отметил Армен Оганян, ходит много слухов, что участницы шоу неплохо зарабатывают на этом проекте. По его словам, все эти сплетни о деньгах больше напоминают плоскую диверсию. По его словам, кроме бесплатного провоза к месту съемок и питания никто из участниц ничего больше не получает, сообщает портал momenty.org.

Напомним, что шоу «Холостяк» с успехом идет уже несколько недель на канале ТНТ. За сердце рэпера Тимати борются красавицы со всей страны. У шоу очень хорошие рейтинги на телевидении.

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