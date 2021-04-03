Не в форме и растренирована: Алина Загитова сорвала все прыжки на шоу Этери Тутберидзе в Казани

Олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане Алина Загитова сорвала все прыжки на шоу Этери Тутберидзе в Казани. В столице Татарстана звезда отечественного фигурного катания выступала с показательным номером под «Нотр-Дам де Пари» и с прокатом произвольной программы сезона 2019/20 под египетские мотивы «Клеопатры».

В первой программе Загитова не смогла совладать с тройным лутцем. Затем она не исполнила чисто каскад из двух тройных прыжков. Во время исполнения второй программы Алина вновь неудачно попыталась исполнить каскад тройных прыжков и сделала аксель в 1,5 оборота, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что зрители, которые активно поддерживали Алину Загитову во время программы, после стали посвистывать в ее сторону. Все-таки многие из них пришли на это шоу совсем не за этим. Правда, были и те, кто выразил свое восхищение чемпионкой.

Алина Загитова в конце 2019 года заявила о приостановке своей карьеры. После она появилась в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей. Официально о завершении своей карьеры олимпийская чемпионка пока не объявляла.

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