«Если Саша хочет обратно – надо возвращаться»: Бутырская — о возможном переходе Трусовой к Тутберидзе

Как отметила чемпионка мира, решение будет принимать фигуристка и ее родители.

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила возможный обратный переход Александры Трусовой в группу к бывшей наставнице Этери Тутберидзе от нынешнего тренера Евгения Плющенко. Об этом сегодня говорят все кому не лень. Правда, официальных подтверждений этой информации нет.

«Если Саша сама хочет обратно — надо возвращаться. Возможно, она попробовала в другом месте, ее это не устроило. Саша с родителями сами должны решать, где ей будет комфортнее готовиться к олимпийскому сезону». Мария Бутырская

По словам Бутырской, Трусовой будет непросто в группе Тутберидзе, если, конечно, она действительно в нее вернется. Как отметила фигуристка, у Плющенко бронзовому призеру недавнего чемпионата мира нет равных, а вот в группе Тутберидзе будет целая группа таких как она. В то же время, это обстоятельство может придать ей дополнительный заряд на тренировках. Порой такая конкуренция идет на пользу. Трусова сможет смотреть на форму своих соперниц, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сама Этери Тутберидзе нервно отреагировала на вопрос о возвращении в ее группу Александры Трусовой. Она не подтвердила эту информацию и заявила, что распространивший эти слухи директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев не уполномочен делать такие странные заявления.

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