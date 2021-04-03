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Звездный гость

«Очень неудобно»: Юлианна Караулова вспомнила о своем участии в шоу «Маска»

Певица пообщалась с ведущим телепроекта Вячеславом Зайцевым.

«Очень неудобно»: Юлианна Караулова вспомнила о своем участии в шоу «Маска»
Зайка и Вячеслав Макаров. Кадр из шоу "Маска" / телеканал НТВ

Второй сезон музыкального шоу «Маска» в самом разгаре на НТВ. Почти половина всех персонажей уже раскрыта, и совсем скоро телезрители узнают имя очередного участника, скрывающегося в одном из костюмов.

Ведущий телепроекта Вячеслав Макаров решил обсудить итоги седьмого выпуска «Маски» с экс-звездой первого сезона шоу Юлианной Карауловой. Певица приняла участие в программе в костюме розовой Зайки как специальный гость, лишь с одним выступлением. И раскрыться должна была сразу же после финального аккорда.

Девушка вспомнила, как год назад согласилась на эту авантюру. Ей предоставили на выбор два костюма, один из которых она и выбрала – очаровательную Зайку. И на вопрос о том, насколько удобным был наряд, призналась:

«Очень неудобный. Я даже не буду подбирать слова. Потому что, во-первых, ничего не видно. Вообще ничего», — вспомнила артистка. – «У меня было видно через рот Зайки маленький клочок земли под ногами. То, что спереди ты вообще не видишь. И я очень боялась упасть со сцены».

Во-вторых, в маске было очень жарко. Плюс ко всему, это единичное выступление запомнилось тем, что выпало на самый разгар пандемии коронавируса, и девушке пришлось обрабатывать костюм санитайзером.

Юлианна Караулова и Вячеслав Макаров
Юлианна Караулова и Вячеслав Макаров. Кадр из афтер-шоу «Маска»

Тем не менее, Юлианна рада, что стала частью истории шоу «Маска». Сейчас она старается не пропускать ни одного впуска и строит свои догадки относительно участников.

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