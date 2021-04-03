«Осталось всего четыре серии»: Олеся Железняк прояснила будущее сериала «Сваты-7»

Актриса Олеся Железняк рассказала о будущем сериала «Сваты-7». Как известно, из-за пандемии сроки выхода на экраны ленты постоянно переносятся.

«Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта с Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу. Надеемся доснять сезон летом. Сами не знаем, когда он выйдет на экран. Надеюсь, к зиме». Олеся Железняк

Как отметила актриса, во время работы над предыдущими сезонами порой происходили неприятные инциденты. К примеру, жители домов, где снимали сериал, с нетерпением ждали, когда актеры наконец-то уже уедут. Она вспомнила, как одна из сцен снималась под Киевом. Актеры вытоптали весь двор и огород у одной из семей, где съемочная бригада арендовала дом. Позже эти люди даже впускать актеров не хотели в свои пенаты, сообщает «Собеседник».

Напомним, что седьмая часть «Сватов», по задумке творческой бригады, должна стать последней. Картина, как известно, пользуется огромной любовь, как у жителей России, так и Украины.

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