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Ярко, но не модно: Эмма Малинина отправилась на прогулку в белом спортивном костюме и оранжевом жилете

Стилист Таня Тильча указала на устаревшие фасоны выбранного комплекта.

Ярко, но не модно: Эмма Малинина отправилась на прогулку в белом спортивном костюме и оранжевом жилете
Эмма и Александр Малинины. Фото: instagram.com/doktoremmamalinina/

В гардеробах многих звездных модниц наступила настоящая весна. Все активнее светские львицы наряжаются в яркие и светлые оттенки, отдавая предпочтение легким вещам и силуэтам. Жена Александра Малинина Эмма отправилась на прогулку в белом спортивном костюме и стеганом оранжевом жилете.

Эмма Малинина
Эмма Малинина. Фото: instagram.com/doktoremmamalinina/

Бизнес-леди запечатлелась на фоне залитых солнцем предгорий. Наряд модницы мы попросили оценить стилиста Таню Тильчу. Эксперт похвалила Малинину за отдельные элементы в образе и обратила внимание на устаревшие фасоны.

«Эмма подобрала яркого цвета жилет, это сейчас трендовый цвет. В сочетании с белым, который является классическим, получается очень интересный образ. Для спортивного костюма, в котором бизнес-леди вышла на прогулку, белый выглядит достаточно дерзко, ведь не секрет, что многие предпочитают заниматься физической активностью в более темных оттенках.

Белые кроссовки на массивной подошве добавляют изюминки. Выбор максимально правильный, потому что завершает любой образ, делая его стильным.

Есть момент относительно самого фасона костюма – он достаточно облегающий. А сейчас в тренде свободный крой, объемные свитшоты и брюки с завышенной талией. К тому же жилеты давно обосновались в спортивном гардеробе, утеряв свою актуальность. Лучше заменить его на объемную куртку, пальто или тренч», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Таня Тильча – стилист, модный эксперт фэшн-изданий, IT-предприниматель. Опыт работы в индустрии красоты более пяти лет. За это время Таня сделала обзоры более 350 брендов и помогла сотням девушек стать красивее.

Таня Тильча
Таня Тильча. Фото: личный архив

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