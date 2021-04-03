Исторический кадр: Кудрявцева показала себя в пионерской форме и тапочках

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева регулярно делится с поклонниками в микроблоге новостями и фотографиями. На этот раз звезда опубликовала архивный снимок, который вызвал настоящий шквал эмоций в комментариях. Блондинка запостила черно-белый кадр, на котором позирует в пионерской форме на посту.

Оценить снимок в комментариях поспешили многие друзья и звездные коллеги Кудрявцевой. Сергей Лазарев, например, посмеялся над подругой: «Сдаюсь», — написал под постом певец.

Телеведущий Андрей Разыграев обратил внимание на стиль звезды. Наибольшие эмоции у него вызвала обувь юной Леры – она стояла в тапочках с открытым носком.

«Тапки огонь!», — подписал в комментариях Разыграев.

Поклонники теледивы тоже поспешили оценить увиденное. Они признались, что не ожидали обнаружить в биографии Кудрявцевой пионерское прошлое.

«Лера! Это высший пилотаж…!», «Я в шоке! Это не можете быть вы, Лера! Пионер, вы для меня гораздо моложе», «Ретро -фото, это бомбическое фото! Такая память», «Круто! Это такая память а самое главное история», «Боже! Бомбическое фото!», «Лера ты красотка», — написали некоторые.

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