«Кто-то хочет смотреть по семь раз в неделю «Вечернего Кеосаяна»: Собчак встала на защиту Манижи

Как отметила телеведущая, атаки на певицу и Первый канал напоминают кем-то спродюсированное действо.

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале встала на защиту певицы Манижи, на которую в последнее время идут нападки, и Первого канала. Она считает, что дело в истории с ее поездкой на «Евровидение» попахивает заговором. Все это кем-то спродюсированное действо.

Как думает Ксения Собчак, Совет Федерации неспроста заинтересовался итогами голосования по Маниже.

«Кому-то всерьез не дает покоя единственный телеканал в стране, где еще есть Познер и «Вечерний Ургант». Кто-то сильно хочет смотреть каждый день по семь раз в неделю «Вечернего Кеосаяна». Ксения Собчак

Ранее недовольство тем, что Манижа поедет на «Евровидение» от России высказывали некоторые видные российские политики. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила проверить процедуру голосования в рамках отбора, который проводил Первый канал.

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