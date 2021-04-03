Вечерний стиль: Рудковская для выхода в свет выбрала платье макси с полупрозрачной юбкой плиссе

Продюсер за один вечер посетила два мероприятия – вручение премии GQ и день рождения.

Известный продюсер Яна Рудковская старается не пропускать знаковые события. К тому же, часто на светских мероприятиях звезда находится в числе званых гостей. Накануне бизнес-леди смогла посетить сразу два торжества – церемонию вручения премии GQ Super Women и день рождения Иосифа Пригожина.

Рудковская для выхода в свет выбрала комбинированное платье в пол с полупрозрачной юбкой плиссе. Наряд с перьями боа на манжетах визуально вытянул силуэт и подчеркнул все достоинства фигуры звездной модницы.

Светская львица запечатлелась на память с именинником Иосифом Пригожиным, появившись на его празднике. Компанию им составила певица Валерия.

«Какой же ты все таки уникальный и неповторимый! Очень уважаю и люблю Вас с Лерой! Просто будьте счастливы», — пожелала Рудковская.

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