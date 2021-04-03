«Ольга меня никак не защитила»: Караулова вспомнила инцидент с Бузовой на премии RU.TV

Три года назад на певицу была организована атака ботов.

Певица Юлианна Караулова в утреннем шоу «Русские перцы» на «Русском радио» вспомнила конфликт трехлетней давности, который у нее случился с телеведущей Ольгой Бузовой. Тогда исполнительница прервала речь коллеги, которая слишком долго не хотела уходить со сцены.

«Мы с ней переписывались, на меня была организована атака ботов… Правда, Ольга меня никак не защитила. Но, как мне кажется, этот скандал исчерпан за давностью лет». Юлианна Караулова

Как отметила Караулова, ее с Бузовой постоянно хотят в последние годы поссорить. По ее словам, в той ситуации она просто не могла поступить по-другому. Шел прямой эфир, и они выбивались из него, что было просто недопустимо. Кстати, тогда реакция Бузовой многих удивила. Со сцены она вспылила и попросила Караулова ее не перебивать.

Напомним, что сейчас в жизни Юлианны Карауловой совсем другие заботы. В недалеком будущем она впервые станет мамой, чему очень сильно рада.

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