«Такой багаж. Ну куда еще?»: Резник объяснил, почему перестал писать новые песни для Пугачевой

Как отметил поэт-песенник, он привыкать сочинять, когда это действительно необходимо.

Поэт-песенник Илья Резник объяснил, почему перестал в последние годы писать песни для Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

«Меня часто спрашивают — почему вы для Аллы не пишете песен? Так я ей написал 71 одну песню, такой багаж, ну куда еще? Про что писать — про любовь, про разлуку? Я пишу, когда необходимо. Например, недавно написал песню о Севастополе для ансамбля черноморского флот». Илья Резник

Как отметил поэт, с Примадонной у него сохранились великолепные отношения. Она всегда первая звонит в 9.30 утра, чтобы поздравить его с днем рождения в его праздник. Это уже давняя традиция. По его словам, в день рождения мужа Пугачевой телеведущего Максима Галкина звездная семья присылает ему деньги. Это все выглядит, как он отметил, очень трогательно. С Пугачевой у него братские отношения с 1972 года, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что Илья Резник съехал с дачи, которую он снимал вместе с женой, в свою московскую квартиру. Причина в том, что ему было нечем платить по счетам.

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