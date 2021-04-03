Не без скандалов: Баста определил первых финалистов детского «Голоса», но не все согласны с его выбором

На Первом канале продолжается музыкальный телепроект «Голос. Дети». Это уже восьмой сезон, кресла наставников в котором заняли рэпер Баста, Светлана Лобода и — впервые — Егор Крид. «Слепые» прослушивания завершились, каждый из звездных учителей набрал себе по 15 «учеников», и настало время определяться с финалистами.

Первым вершил судьбы своих подопечных Баста. По правилам конкурса, он разделил их на пять команд по три вокалиста. В следующий этап проходил только один их трио.

К испытанию «Песня на вылет» подошли пятеро юных певцов — Полина Данильченко, Мария Политикова, Василиса Саюнова, Кира Гоголадзе, Тимофей Завалинич. После того, как каждый из них на бис исполнил композицию, с которой прошел «слепые» прослушивания, Баста назвал имена двух конкурсантов, которых захотел видеть в финале. Это Мария Политикова и Кира Гоголадзе.

Однако, телезрители не согласны с выбором наставника. По их мнению, пройти дальше должны были другие ребята.

«Все хорошо, но в финале не дети явно, а девушки зрелые», «Самое неожиданное, что Завалинич не прошел», «Не дать Тимофею спеть в финале — это преступление против человечества!», «Я болел за Тимофея и Василису.Очень жаль что не прошли», «Держала кулаки за Тимофея и Василису. Это мои фавориты, в команде Басты так точно», «Реально из за Тимофея прям расстроилась…такой голос красивый и особенный… девочки хороши конечно, но на мой взгляд ничего особенного…. не отличишь от многих других исполнителей», «Как жаль , что Баста не оставил Тимофея», — пишут в комментариях на YouTube.

Тимофей Завалинич из Новороссийска покорил Басту и телезрителей исполнением хита «Беспечный Ангел» группы «Ария». Поклонники надеются, что зрительское голосование поможет юноше вернуться на проект.

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