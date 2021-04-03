«Мистер — морщинка»: Павел Воля назвал единственного холостого резидента «Камеди Клаб»

Шоумен Павел Воля в эфире программы «Камеди Клаб» на канале ТНТ посмеялся над своим коллегой Тимуром Батрутдиновым, когда представлял его перед номером.

«Дамы и господа. Прямо сейчас перед вами выступит единственный холостой резидент «Камеди Клаб». Мистер — морщинка. Самый огромный член России. Тимур Батрутдинов». Павел Воля

Вышедший на сцену Тимур Батрутдинов подошел и обнял своего товарища. Судя по всему, шутка давнего друга и коллеги ему действительно пришлась по душе.

Напомним, что Тимуру Батрутдинову уже 43 года. Он не женат. Одно время ему приписывали бурный роман с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Позже и Батрутдинов, и Бузова отмечали, что они всего лишь хорошие друзья. Никаких романтических отношений между ними нет и быть не может.

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