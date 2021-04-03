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Михалков озвучил количество бутылок, которые ему необходимо выпить для похода на «Давай поженимся!»

Режиссер стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Михалков озвучил количество бутылок, которые ему необходимо выпить для похода на «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева и Никита Михалков. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков в студии программы «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил по поводу возможной встречи с главной телесвахой страны Ларисой Гузеевой на ее шоу «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева. Фото: Globallookpress.com

На протяжении всего выпуска режиссер потягивал в непринужденной манере шампанское, и в какой-то момент этот факт стал вызывать тревогу у Ивана Урганта. Он заявил, что пьяным Михалкова из студии не отпустит и пошутил, что рядом снимают программу «Давай поженимся!», а ее ведущая Лариса Гузеева «уже 30 лет ждет режиссера».

«Нет, для этого мне нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить».

Никита Михалков

Напомним, что в 1984 году Никита Михалков и Лариса Гузеева сыграли вместе в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Причем по сюжету Михалков перевоплотился в соблазнителя главной героини, роль которой как раз и исполнила Гузеева. Фильм быстро стал классикой советского кинематографа.

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