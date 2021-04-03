Михалков озвучил количество бутылок, которые ему необходимо выпить для похода на «Давай поженимся!»

Режиссер Никита Михалков в студии программы «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил по поводу возможной встречи с главной телесвахой страны Ларисой Гузеевой на ее шоу «Давай поженимся!»

На протяжении всего выпуска режиссер потягивал в непринужденной манере шампанское, и в какой-то момент этот факт стал вызывать тревогу у Ивана Урганта. Он заявил, что пьяным Михалкова из студии не отпустит и пошутил, что рядом снимают программу «Давай поженимся!», а ее ведущая Лариса Гузеева «уже 30 лет ждет режиссера».

«Нет, для этого мне нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить». Никита Михалков

Напомним, что в 1984 году Никита Михалков и Лариса Гузеева сыграли вместе в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Причем по сюжету Михалков перевоплотился в соблазнителя главной героини, роль которой как раз и исполнила Гузеева. Фильм быстро стал классикой советского кинематографа.

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