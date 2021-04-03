Стас Михайлов подпевал: Наташа Королева с «Желтыми тюльпанами» зажгла на именинах Иосифа Пригожина

В одном из столичных ресторанов в первую пятницу апреля было весело. Продюсер Иосиф Пригожин отмечал свой 52-й день рождения. Поздравить знаменитость пришли родные, друзья и коллеги, а также аниматор в костюме Ананаса – недавно именинник блистал на шоу «Маска» в костюме экзотического фрукта.

Среди гостей – многие селебрити: спортсмены, актеры и певцы. Музыкальный подарок в этот вечер имениннику преподнесли Эмина Агаларов, Наташа Королева, Стас Михайлов.

Стас Михайлов показал отличные знания репертуара Наташи Королевой. Певица исполнила свой хит «Желтые тюльпаны», а музыкант блестяще ей подпел. Как это было, показала жена кумира миллионов, Инна Михайлова.

Наташа Королева выбрала для празднества стиль кэжуал, отдав предпочтение свободной одежде. Она появилась на вечеринке в черном лонгсливе, принтованном изображениями из сказки «Алиса в стране чудес», и брюках скинни в тон.

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