«Надо было разогнать старые рожи»: Солнцев назвал идеального ведущего для возрожденного «Дома-2»

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, кого необходимо сделать ведущим возрожденного проекта «Дом-2». По его словам, именно он лучше всего подходит на эту роль.

«Я могу им дать совет. Надо было разогнать старые рожи и взять одного Рустама. Я бы работал на них 24 и 7. Телефон они мой знают. Эти неудачники. Поменяйте старых пердунов. У них ничего не получается. Опять слушать нудятину Ксюши. Или деда налей борща от Черкасова. Или Владушку Кадони смотреть. На эту красавицу. Если раньше они солью стреляли себе в ногу, то теперь взяли дробовик». Рустам Солнцев

Как отметил Солнцев, «Дом-2» можно, конечно, терпеть до бесконечности. «Никто не будет спрашивать про цифры и рейтинги. Они позвали старичков. По три копейки дают им. Пусть пляшут и поют», — заметил Солнцев.

Напомним, что шоу «Дом-2» начнет выходить с 19 апреля на телеканале «Ю». Вести проект будут старые ведущие. В том числе Ксения Бородина и Ольга Бузова.

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