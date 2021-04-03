Леди в черном: Барановская появилась в Большом театре в мерцающем платье макси

Череда ярких светских событий не прекращается, и на этот раз в Большом театре состоялась церемония вручения музыкальной премии BraVo. С 2018 года ее ежегодно получают исполнители популярной и классической музыки. На этот раз вести мероприятие доверили Андрею Малахову и Елене Север.

Среди гостей церемонии отметилась телеведущая Юлия Барановская. Звезда экрана блистала в вечерних интерьерах театра в элегантном черном платье в пол, декорированном блестками. Изюминкой наряда стала драпировка на талии, акцентный рукав и высокий вырез справа, визуально вытянувший силуэт.

Обычно звезда экрана выбирает для своих образов сложные прически – афрокудри, высокие укладки или хвосты. На этот раз телеведущая отдала предпочтение легким локонам, распустив волнистые волосы по плечам.

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