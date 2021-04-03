Теперь не будоражит: Лобода на детском «Голосе» сменила откровенный наряд на деловой костюм

Вокальный телепроект «Голос. Дети» перешел на новый этап. Теперь судьба участников будет решаться в «поединках». В новом сезоне, напомним, кресла звездных наставников заняли Светлана Лобода, рэпер Баста и Егор Крид.

С первого выпуска проекта на Лободу обрушилась волна критики. Звезду обвинили в чрезмерно откровенном одеянии – на «слепых прослушиваниях» певица выбрала блестящий комбинезон с разрезом v-neck до самой талии. В частности, актер Стас Садальский публично обрушил свое негодование на исполнительницу. И ей даже пришлось оправдываться.

Теперь же к стилю Лободы не придраться – звезда для детских «поединков» выбрала деловой стиль. Она появилась в белоснежном тотальном наряде, состоящем из шелковой блузы, строгого брючного костюма и лодочек в тон.

Кстати, в сезоне «весна-лето 2021» белая обувь и сумки уверенно заняли лидирующие позиции. О том, что этот цвет в тренде, рассказала Эвелина Хромченко.

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