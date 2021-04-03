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Весеннее преображение: Клава Кока предстала с длинными косами ярко-голубого цвета

Звезда TikTok обожает яркие краски и на этот раз выбрала жизнерадостный оттенок синего.

Весеннее преображение: Клава Кока предстала с длинными косами ярко-голубого цвета
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Певица Клава Кока регулярно экспериментирует со своим стилем. Девушка обожает выделяться, и в этом ей успешно помогает вся цветовая палитра. Кислотный салатовый, звонкий оранжевый, глубокая марсала – эти и многие другие оттенки певица с успехом вписала в свой стиль.

На этот раз девушка захотела изменить прическу. И в этом ей помогли пряди из канекалона ярко-голубого цвета.

«Косички вернулись и забрали мой сон», — призналась звезда.

Девушка находится на гастролях и старается удивлять поклонников на выступлениях не только своим вокалом и номерами, но и образами. Накануне она предстала на сцене в кислотном тотальном образе, нарядившись в длинную шубку и ботфорты.

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