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Стильная многослойность: Асмус дополнила сарафан в «гусиную лапку» белой водолазкой и пальто-рубашкой

Актриса показала свой модный образ поклонникам.

Стильная многослойность: Асмус дополнила сарафан в «гусиную лапку» белой водолазкой и пальто-рубашкой
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Звезда сериала «Интерны» и нашумевшей картины «Текст» Кристина Асмус активно ведет микроблог в Instagram. В основном, актриса рассказывает в нем о закулисье своей работы, предпочитая не афишировать личную жизнь. На этот раз красавица показала свой аутфит, составленный по последним трендам, используя прием многослойности и моду на «гусиную лапку» и стеганые вещи.

Асмус обыграла короткий сарафан с принтом «гусиная лапка» с белой водолазкой и высокими сапогами, выполненными из стеганой кожи. Поверх наряда девушка накинула еще одну трендовую вещь – пальто рубашечного кроя молочного цвета.

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Ранее модный эксперт Эвелина Хромченко советовала девушкам обратить внимание на пальто-рубашки. Это действительно свежий тренд, который имеет все шансы занять достойное место в базе.

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