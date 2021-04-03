Стильная многослойность: Асмус дополнила сарафан в «гусиную лапку» белой водолазкой и пальто-рубашкой

Звезда сериала «Интерны» и нашумевшей картины «Текст» Кристина Асмус активно ведет микроблог в Instagram. В основном, актриса рассказывает в нем о закулисье своей работы, предпочитая не афишировать личную жизнь. На этот раз красавица показала свой аутфит, составленный по последним трендам, используя прием многослойности и моду на «гусиную лапку» и стеганые вещи.

Асмус обыграла короткий сарафан с принтом «гусиная лапка» с белой водолазкой и высокими сапогами, выполненными из стеганой кожи. Поверх наряда девушка накинула еще одну трендовую вещь – пальто рубашечного кроя молочного цвета.

Ранее модный эксперт Эвелина Хромченко советовала девушкам обратить внимание на пальто-рубашки. Это действительно свежий тренд, который имеет все шансы занять достойное место в базе.

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